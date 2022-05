Heel bijzonder: tweede Michelinster voor Nijmeegs restaurant van ‘groentetovenaar’

‘Onder de indruk van de smaken’

De inspecteurs van Michelin noemden De Nieuwe Winkel tijdens de uitreiking maandag in het De La Mar in Amsterdam van een buitengewone categorie. ,,We zijn onder de indruk van de smaken, de technieken en de creativiteit van de chef. Deze chef-kok staat aan het begin van een reis en is een iemand met een enorm potentieel.’’



Van der Staak nam zelf de twee sterren in ontvangst. ,,We zijn een praktisch veganistisch restaurant. Het gaat in de gastronomie om smaak en dat kan met planten. De botanische gastronomie, ik introduceer het nu hier. Laten we daar samen voor gaan, doe mee en haal me in. Laten we het samen doen, want het is de enige manier.”