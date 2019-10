Heel slecht nieuws voor moeder en dan een fietser in elkaar rammen

Felicita­ties van koningin Máxima voor jonge uitvinders van Mondial College Nijmegen

15:27 UTRECHT / NIJMEGEN - Koningin Máxima woonde woensdagmiddag de uitreiking bij van de ScienceMakers Awards in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Daar werden Britt Daanen, Stef Klaassen, Klaas Muller en Noah Rutten uit Nijmegen en Beuningen van het Mondial College in Nijmegen als uitvinders in het zonnetje gezet.