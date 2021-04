Heel Veur-Lent hangt vol met protestposters tegen bouwplannen: ‘Slechte zaak! Het moet groen blijven!’

Politie neemt illegaal politie­zwaai­licht in beslag in Nijmegen

22 april NIJMEGEN - Als je een blauw zwaailicht ziet, weet je dat je moet opletten en aan de kant gaan om plaats te maken voor de politie of een andere hulpverlener. Daarom is het hebben van zo'n zwaailicht en het gebruik ervan exclusief voor die diensten bedoeld. Om die reden nam de politie donderdagmiddag aan de Groenestraat in Nijmegen zo'n zwaailichtbalk van een particulier in beslag.