Heftige schuurbrand in Nijmegen: ‘Ik voelde de warmte het huis al binnenkomen’

,,Het leek wel oorlog,” vertelt Hans Peters (63). Rond 01.30 uur hoort hij vanuit zijn bed een paar oorverdovende schoten. Niet van een geweer, maar van de scooter die in zijn brandende schuur staat. ,,Waarschijnlijk zorgde de tank voor die knallen op het moment dat de fik erin vloog.”



Via zijn slaapkamerraam ziet Peters dat de brand nog niet lang bezig is, dus rent hij vlug naar de kelder om een brandblusser te halen. Maar zodra hij weer boven komt merkt hij al gauw dat die paar liter schuim in de fles lang niet genoeg is om zijn schuur te redden. ,,De achterdeur heb ik niet eens meer opengedaan,” zegt Peters. ,,De vlammen waren zo groot, en inmiddels stond ook de boom in lichterlaaie. Ik voelde de warmte het huis al binnenkomen.”