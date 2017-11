Nijmeegse wijk Weezenhof hunkert naar ontmoetingsplek

7:30 NIJMEGEN - Een centrale plek voor ontmoeting in de eigen wijk, voor jong en oud. Dat is dé grote wens van veel bewoners van de Weezenhof in Nijmegen. Dat bleek deze week tijdens een bijeenkomst waar zo'n 150 wijkbewoners meedachten over de Weezenhof over pakweg 10 jaar.