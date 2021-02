Heiligverklaring Titus Brandsma in laatste fase, in Nijmegen wordt in spanning afgewacht

NIJMEGEN - De heiligverklaring van de Nijmeegse pater Titus Brandsma is nu zeer dichtbij. Bij het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen wordt vol verwachting uitgekeken naar een aankondiging vanuit Rome.

Het heiligverklaringsproces van de pater, die ook journalist, hoogleraar en rector van de Katholieke Universiteit Nijmegen was, verkeert in de laatste fase. Dat meldt het Katholiek Nieuwsblad op basis van bronnen bij de Congregatie van Heiligverklaringen in Rome.

Beheerder Marieke Rijpkema van het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen kan het bevestigen. ,,Ook wij wachten in spanning af. Wanneer het bekend wordt gemaakt, weten we nog niet. Er wordt gefluisterd dat dit nu ieder moment kan gebeuren.”

Wonder

De Nijmeegse karmeliet werd in 1942 in Dachau door de nazi’s vermoord. Een belangrijke stap naar zijn heiligverklaring is een paar maanden geleden gezet. Het gaat om de erkenning van een wonderbaarlijke genezing in 2004, toegeschreven aan Titus Brandsma. Een team van medisch adviseurs concludeerde dat er geen wetenschappelijke verklaring voor de genezing kan worden gegeven. Het dossier ligt nu ter beoordeling bij een commissie van theologen en kardinalen. Daarna is het aan de paus om het decreet te ondertekenen en het wonder te erkennen.

Internationaal

Ondertussen zijn de eerste voorbereidingen voor de heiligverklaring al getroffen, ook in Nijmegen. Zo heeft de Karmelorde een werkgroep in het leven geroepen om feestelijkheden rondom een mogelijke heiligverklaring voor te bereiden en de aandacht die er dan internationaal voor Titus Brandsma zal zijn te coördineren. Ook wordt samenwerking gezocht met andere instellingen, zoals de Radboud Universiteit.

Marieke Rijpkema verwacht dat als de aankondiging inderdaad komt, de daadwerkelijke heiligverklaring in Rome nog een maand of zes op zich zal laten wachten. ,,Wij hopen dat dat na de strenge coronamaatregelen zal zijn, want een leeg Sint Pieterplein bij zijn heiligverklaring is natuurlijk niet zo feestelijk. Het zou daarom ook kunnen dat de heiligverklaring toch nog even op zich laat wachten.’’