Heino Falcke schoot eerste foto van zwarte gaten: ‘Plaatje is waardevoller dan Mona Lisa’

Hij wil zichzelf niet de fotograaf noemen die deze bijzondere foto heeft genomen. Falcke benadrukt keer op keer dat het een teamprestatie is. Een wetenschappelijk huzarenstukje waar niet alleen meerdere promovendi en studenten van de Radboud Universiteit aan mee werkten maar waarvoor wetenschappers uit de hele wereld de handen ineen sloegen. Dus om nu de titel van fotograaf te claimen dat gaat Falcke te ver. ,,Als goed christen mag ik niet te trots zijn”, zegt de gelovige Falcke daar zelf over.



Maar Falcke zelf weet ook dat hij een cruciale rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van de afbeelding. Hij was de eerste die het idee lanceerde om telescopen in de hele wereld te combineren en gezamenlijk een afbeelding te maken. Niet van het zwarte gat zelf maar door op het juiste moment de schaduw van een zwart gat vast te leggen. Hij lobbyde voor geld en samenwerking over de hele wereld. Meer dan 20 jaar zet hij zich in. Hij is misschien niet de fotograaf maar hij bedacht wel de manier waarop de nu al iconische afbeelding gemaakt kon worden. En als dat dan lukt dan is dat vergelijkbaar met de euforie van een fantastische, eindelijk beantwoorde liefde.