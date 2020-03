Hekken om sportieve hangplek in Goffertpark: ‘Het was roekeloos’

NIJMEGEN - Gemeentewerkers plaatsen maandagmiddag hekken om het buitensportterreintje in het Goffertpark in Nijmegen. Met een bordje: ‘Verboden toegang’. Deze sportieve hangplek in tijden van corona waar op zonnige dagen wel vijftig jongeren met elkaar sporten aan de rektoestellen, is voorlopig op slot. Want het was te vaak te vol, vond burgemeester Bruls.