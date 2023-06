Heldere dag in Nijmegen

Ook Woezik en Alverna juichen mee met AWC: ‘Sommigen in feesten nóg beter dan op het veld’

Wijchen, the day after. Het dorp geniet na van de unieke promotie van AWC, ook SC Woezik en Alverna, de concurrenten van weleer. Bedreigt het dorp nu Groesbeek als voetbalhoofdstad van de regio? ,,Dat gaat me wat ver.”