Hélène schrikt van botheid en arrogantie bij studie naar jeugdzorg: ‘Nederland is kampioen kinderen opsluiten’

Directeur NXP neemt afscheid: ‘Ik kreeg ook op mijn flikker als er te weinig geld uit de octrooien kwam’

3 november NIJMEGEN - NXP investeert wederom in de de Nijmeegse fabriek. Geld voor machines en er komen mensen bij, zegt Guido Dierick, die afscheid neemt als directeur Nederland van NXP. Goed nieuws voor Nijmegen, want de chipfabriek is met 2000 werknemers een van de grootste werkgevers in de stad, een van de grootste chipfabrieken van Europa en een wereldspeler. ,,Deze fabriek staat er nog wel vijftien, twintig jaar. Of langer,” zegt hij met grote stelligheid.