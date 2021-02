Helft voormalig IC-patiënten ervaart een jaar na opname nog klachten, extra risico na spoed-ok

Nijmeegse online carnavals­show mag niet. Maakte de uitnodi­ging aan de burgemees­ter de autoritei­ten wakker?

12 februari NIJMEGEN - Een live talkshow met prominente Nijmeegse carnavalisten zoals de prins en burgemeester Hubert Bruls die het Knotsenburgse carnaval een warm hart toedraagt. Het mag echter niet van de Veiligheidsregio. Want: formeel valt dit niet in de categorie ‘talkshow’ (momenteel wel toegestaan) maar in de categorie ‘evenementen’ (niet toegestaan).