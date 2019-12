Helma (75) viert eerste kerst zonder Gerard en zijn brieven: ‘Wat had ik hem er graag bij gehad’

‘Buiten donderen nog steeds de kanonnen altijd maar de H. Kerstnacht in’

16:46 NIJMEGEN - In de zomer was het nog zeker: met kerst zou de oorlog over zijn. Vier maanden later lijkt de vrede nog ver weg. Nijmegenaren vieren met de vele duizenden Canadezen, Schotten en Welshmen die in hun huizen zijn ingekwartierd een bijzonder kerstfeest.