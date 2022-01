Helma en de Nijmeegse konijnenflat, over de begrensde liefde tussen mens en konijn

In grote lijnen is het probleem bekend. Mensen willen liefde delen en als dat niet met andere mensen kan (bijvoorbeeld vanwege een besmettelijke infectieziekte), dan met een hond of een kat.



In de eerste lockdowns tegen corona kochten Nederlanders meer huisdieren dan voorheen. Met de daaropvolgende dump die het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren vreesde, viel het in eerste instantie wel mee. Maar één dier bleek daarop een uitzondering.



Het konijn.



Het konijn is een weerbarstig huisdier. Ogenschijnlijk altijd in voor een vlugge knuffel, maar diep van binnen instinctief bevreesd voor de houdgreep. Na enkele weken ontdekken kopers dat konijnen toch niet zo gezellig zijn. En met name in dit deel van het land levert dat nu een problematische situatie op.