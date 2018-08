Help! Hoe kom ik snel aan een studentenkamer?

1. Maak indruk met je mail

Dat die mail belangrijk is, zegt ook huisgenoot Nick Geelen (23). ,,Bij de selectie vooraf gooien we 80 procent zo weg. De grote kudde houdt van Netflix, 'iets leuks doen met vrienden', feestjes en ook nog van opruimen. Wees origineler.’’

2. Denk aan een foto

Een foto meesturen in de mail kan helpen. ,,Zo spring je er uit en krijgen de mensen een beetje een beeld’’, zegt student Gijs Dekkers (21). Ook een tip: zorg op social media voor fatsoenlijke foto's. Studente Anna Benjamin (19) veranderde haar profielfoto tijdens haar kamerzoektocht. ,,Van een foto met drie vriendinnen in een foto van mezelf. Zo zien de studenten snel om wie het gaat.’’

3. Iets meenemen? Niet doen

Een taart bakken? Of een drankje meenemen? Doe het niet. ,,Je hebt er geen voordeel mee. Het kan averechts werken en slijmerig overkomen’’, zegt geneeskundestudente Merel Holtslag (20). Helemaal not done: ouders meenemen. Geelen: ,,Dan is het meteen klaar. We maakten het één keer mee. Wil je op jezelf wonen, ga dan niet met papa of mama naar zo'n avond.’’