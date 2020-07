Help! Mijn gedicht is gestolen uit Stadswaard

,,Ik werd er op attent gemaakt door een andere stadsdichter, Frouke Arns”, vertelt Hanegraaf. ,,Die wandelt daar regelmatig en ze had gezien dat het was verdwenen. Het is heel professioneel en vakkundig gedaan. Het gedicht was van cortenstaal en zat vast gelast op enkele pinnen, die uit de zwerfkei staken. Die pinnen zitten er nog steeds in, de plaat is helemaal verdwenen.”



Er zijn in de directe nabijheid nog twee gedichten meer te vinden op zwerfkeien, van twee andere stadsdichters: Frouke Arns en Amal Karam. Hanegraaf: ,,Die staan er nog wel. Mijn gedicht stond er het langst, sinds 2016. De werkzaamheden voor het inrichten van de Stadswaard waren toen nog bezig. Het moest enkele keren opgetild en verplaatst worden. Daarbij is het zelfs een klein beetje beschadigd geraakt. Uiteindelijk kreeg het in 2017 zijn plek bij het Zeumplankje.”