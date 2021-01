Henk moet met zijn SRV-wagen binnen drie dagen vertrekken van Grootstalselaan in Nijmegen

Nijmeegse onderne­mers niet gerust: ze houden planken bij de hand en laten de etalages leeg

14:33 NIJMEGEN - Opgelucht dat het maandagavond relatief rustig bleef in Nijmegen. Maar de knoop in de maag is niet weg. Veel Nijmeegse ondernemers blijven hun zaak beveiligen. ,,Je weet niet of de relschoppers Nijmegen nóg eens op de korrel nemen.” Verder alle lof voor de Nijmeegse politie en burgemeester Bruls: ,,Die hebben de stad veilig gehouden.”