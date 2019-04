Henk Romein wil verkeer platleggen, ‘omdat Nijmegen mij dakloos heeft gemaakt’

Sinds vorige week is hij dakloos. Nou ja, hij heeft geen huis meer. Hij huurt een voormalige winkelwagen waar hij een bed, keukentje en invalidentoilet in heeft gebouwd. Liever zou hij nog wonen bij zijn hospita aan het Blaise Pascalplein in Nijmegen. ,,Maar dat wordt me onmogelijk gemaakt door de gemeente Nijmegen. Ten onrechte, maar het is vechten tegen de bierkaai.”



In 2016 ging hij bij zijn hospita (,,een goede kennis”) wonen nadat hij invalide was geraakt als gevolg van suikerziekte en aansluitend een hardnekkige infectie en dientengevolge een beenamputatie. ,,De gemeente wil graag dat je zo lang als je kunt zelfstandig blijft wonen. Ik koos ervoor om als half-invalide bij een hospita in te trekken. Ze kon waar nodig bijspringen in de zorg.”