Zakken naast containers zijn voor ratten een lopend buffet

8:53 NIJMEGEN - Als de lift vijf tellen sneller was geweest, had Theo Tonen zondagavond zo'n 'vuilniszakvetklep' op heterdaad kunnen betrappen. Maar toen Tonen, bewoner van de twaalf verdiepingen tellende Castellatoren in Nijmegen, de lift uitstapte en naar buiten holde, was die persoon net weg. ,,Ik dacht nog: als ik op tijd ben, dan gooi ik die vuilniszakken gewoon terug in zijn eigen voortuin.’’