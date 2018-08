Hennepkwekerij ontdekt door brand op zolder in Nijmegen

Ijskar botst tegen boom in Nijmegen

19:37 NIJMEGEN - Er is een ijskar tegen een boom gebotst op de Weurtseweg, ter hoogt van Liander, in Nijmegen. Op zaterdagavond schoot de klep van de kar om onbekende reden los , waardoor de ijskraam een boom raakte. De weg was tijdelijk volledig afgesloten.