Hennepkwekerij ontdekt in woning in Nijmeegse wijk Meijhorst

‘Coureur’ vlucht met 120 km/u, remt wel netjes voor flitspaal: rijbewijs kwijt, naar rechter en rij-cur­sus

23:01 NIJMEGEN - Een Nijmeegse bestuurder is deze woensdagavond na een achtervolging met snelheden boven de 120 kilometer per uur - waar 50 mag - aangehouden. De automobilist moest zijn rijbewijs inleveren en moet zich voor de rechter verantwoorden voor zijn gedrag. In elk geval zal hij voor eigen kosten een cursus van 1200 euro moeten volgen als maatregel.