Henny Huisman, Mental Theo en Paul Elstak op jubileum We Love the 90's

Paul Elstak scoorde in de jaren 90 wereldhits als Rainbow in the sky en The promised land. Ook Mental Theo was in de jaren 90 een de grootste happy hardcore-artiesten van het land, vooral door zijn hits met Charly Lownoise. Dj Jazzy Jeff is ook een opvallende naam van het festival. Hij werd begin jaren 90 bij het grote publiek bekend door zijn rol in de succesvolle televisieserie Fresh Prince of Bel Air. Daarin schitterde hij naast onder meer Will Smith.



Ook de Britse popgroep Right Said Fred staan op 29 augustus volgend jaar in het Goffertpark. De mannen van deze groep scoorden wereldhits met I'm too sexy en Don't talk just kiss. Houseact Technotronic, het meest bekend van Pump up the jam, is een andere bekende act die op het podium zal verschijnen.