Herbouw donjon in Nijmegen gaat definitief niet door

Het bestuur van de Stichting Donjon, sinds 2008 aan het ijveren voor herbouw, is teleurgesteld dat de toren er niet gaat komen. Voorzitter Stef Cuppens: ,,We hebben vanuit onze grote betrokkenheid met de stad Nijmegen veel energie gestoken in de realisatie van deze toren die Nijmegen als oudste stad van Nederland nog beter op de kaart had gezet. Gezien onze ervaringen in de afgelopen jaren is herbouw van de toren in de nabije toekomst helaas onmogelijk gebleken.”



Wethouder Noël Vergunst heeft begrip voor de teleurstelling van de stichting. ,,Er is door stichting en gemeente lang en in lastige omstandigheden gewerkt aan de donjon. Het is goed dat er nu duidelijkheid is. We willen nu voortvarend aan de slag met de renovatie van het park.” Voor dat laatste is al acht ton uitgetrokken om hiermee voortvarend van start te kunnen gaan.