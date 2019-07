Herdenking Market Garden rondom Nijmegen dit jaar groter dan ooit

NIJMEGEN - Nog nooit is de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog zo groots opgezet als dit jaar. Dat is te danken aan regionale samenwerking en samenhang. Het zwaartepunt ligt in september, toen 75 jaar geleden Operatie Market Garden plaatsvond, de veldslag die zorgde voor de feitelijke bevrijding van de regio rond Nijmegen.

Luchtlandingen bij Groesbeek en Overasselt met meer dan duizend parachutisten, een speciale Sunset March die wordt opgeluisterd met een grootse lichtshow, nagespeelde militaire acties en enorme stoeten van historische legervoertuigen die de opmars van de geallieerde troepen 75 jaar geleden laten zien.

Het is een greep uit de meer dan honderd activiteiten die zijn opgezet om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken en vieren. Het scala varieert van grootschalige evenementen tot lezingen, concerten, kransleggingen, tentoonstellingen en excursies.

Veel gedenkstenen van na 2000

De belangstelling voor wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd neemt aldoor maar toe. ,,Bij de vijftigste herdenking dachten we dat het wel zou ophouden, maar niets is minder waar”, aldus de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls donderdag. Het is in september 75 jaar geleden dat de geallieerde opmars door West-Europa tot stilstand kwam in het Rijk van Nijmegen, omdat de Britten de Rijnbrug bij Arnhem niet konden veroveren. De Nijmeegse regio en de Betuwe werden frontgebied.

Quote De generatie veteranen die hier daadwerke­lijk hebben gevochten sterft uit. In toenemende mate komen hun kinderen of kleinkinde­ren

Bruls: ,,De meeste van de honderden gedenkstenen en monumenten in deze regio die herinneren aan september 1944, zijn pas na 2000 gerealiseerd. Dat zegt genoeg over de grote aandacht.”

Deze generatie veteranen sterft uit

Vijf gemeenten - Nijmegen, Berg en Dal, Heumen, Wijchen en Druten - hebben samen een programma opgezet. Het is bedoeld voor eigen inwoners en bezoekers van buiten. Net als bij eerdere herdenkingen komen er veel gasten uit Amerika, Groot-Brittannië en Canada, de landen die betrokken waren bij de bevrijding van deze regio.

Minder veteranen die hier daadwerkelijk hebben gevochten want deze generatie sterft uit. Maar in toenemende mate komen hun kinderen of kleinkinderen. Daarnaast worden delegaties verwacht van de militaire divisies die betrokken waren bij de bevrijding en er zijn hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd.

Quote Het Rijk van Nijmegen richt zich vooral op de gebeurte­nis­sen in september 1944, die hebben het meeste impact gehad in dit gebied

Drie belangrijke momenten

Met de herdenking van 75 jaar vrijheid is 1,6 miljoen euro gemoeid. De helft komt van de provincie Gelderland en het vfonds, de rest wordt opgebracht door de vijf gemeenten, plaatselijke organisaties en particulieren. In het Rijk van Nijmegen zijn drie momenten belangrijk: de derde week van september toen na hevige gevechten de streek is bevrijd, begin februari toen een half miljoen soldaten vanuit deze regio het Rijnland binnenvielen en de het einde van de oorlog in Nederland op 5 mei.

Het Rijk van Nijmegen richt zich vooral op de gebeurtenissen in september 1944, die hebben het meeste impact gehad in dit gebied. De activiteiten vallen in de periode tussen 16 tot en met 22 september. Ook in de regio Arnhem zijn in die periode veel herdenkingen. De programma’s zijn op elkaar afgestemd.

Bundeling in musea voor herdenkingstoerisme