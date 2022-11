Herinnering aan 27 ‘buurtgenoten van toen’: speciale stenen markeren huizen waaruit Joden werden weggevoerd

binnen kijken bij Ex-model Franz heeft borstbeeld van zichzelf in zijn flat: ‘Mijn moeder heeft het goudstof eraf gepoetst’

Franz van Dreumel (80) werkt drie dagen in de week en kijkt met plezier terug op een gevarieerd bestaan. ,,Ik heb gevaren, was fotomodel - en de enige die destijds zijn auto parkeerde in de PC Hooftstraat, haha -, werkte als reisleider. Ik kwam overal”, vertelt hij enthousiast.

