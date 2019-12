Hersenletsel bij kinderen vaak te laat onderkend: ‘Danny kreeg pas half jaar na ongeluk een EEG’

video Kerstboom­ver­koop van start, maar wat mag ie kosten?

12:22 Of je het nu aan de boer vraagt of de baas van het tuincentrum, je krijgt hetzelfde antwoord; De verkoop van kerstbomen start steeds vroeger. Dus niet meer wachten tot Sinterklaas het land uit is maar zo snel mogelijk plaatsen die boom. Wat kost een goede kerstboom? En waar haal je hem? De keuze is reuze.