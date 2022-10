Het Besiendershuis als historische ‘wormhole’; interactief jeugdverhaal rond iconisch pand aan de Waalkade

Noodopvang jonge asielzoe­kers Groesbeek duurt vooralsnog één jaar, om 22.00 uur binnen zijn

GROESBEEK - De noodopvang voor minderjarige asielzoekers in een voormalig gezinsvervangend tehuis van Pluryn in Groesbeek, blijft voorlopig een jaar open. Dat heeft de gemeente gehoord van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Daarna wordt gekeken of het huurcontract verlengd wordt. Hier kunnen zestig jonge asielzoekers terecht.

11 oktober