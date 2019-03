Het blijft gevaarlijk op provinciale wegen, vooral in Gelderland en Brabant

NIJMEGEN - Slechts zes procent van alle wegen in Nederland staat te boek als provinciale weg, maar op die wegen valt wel 20 procent van alle verkeersslachtoffers. De provinciale wegen in Gelderland en Noord-Brabant zijn het gevaarlijkst als je het aantal verkeersdoden telt over een periode van tien jaar.

De provincie Gelderland geeft aan dat de infrastructuur, de staat van de weg, niet altijd de oorzaak is van verkeersongevallen: ,,Het komt in veel gevallen ook omdat iemand last had van een laagstaande zon of misschien dronken achter het stuur zat. Gedrag speelt vaak een rol‘’, zegt woordvoerder Petra Borsboom. ,,Maar als er incidenten te betreuren zijn stellen we uiteraard altijd een onderzoek in.’’

Houdt provincie woord?

De ANWB voert al jaren actie voor veiliger provinciale wegen, zegt woordvoerder Markus van Tol: ,,In 2014 hebben we alle provinciale N-wegen in kaart gebracht en met onze leden een top-10 per provincie van wegen gemaakt die als de meest gevaarlijke worden gezien. En nu, aan de vooravond van de provinciale verkiezingen, hebben we gekeken of de provincies woord hebben gehouden en in actie zijn gekomen. De conclusie? Ja, ze zijn in actie gekomen. Maar we weten ook dat dit een project is van de lange adem. Er spelen zoveel belangen en soms moet je ook nog tijdrovende grondaankopen doen om een situatie veiliger te maken.’’

Van Tol begrijpt dat provinciale wegen altijd hoog zullen scoren als het om verkeersonveiligheid gaat: ,,Er zijn vaak sloten of obstakels, zoals bomen, pal langs een weg en het zijn vaak tweebaanswegen zonder middenberm. Bovendien kom je verkeer met verschillende snelheden tegen op die wegen en zijn er vaak zachte bermen waar je makkelijk weg slipt. En je hebt veel kruisingen.’’

Uit de Gelderse top-10 is één project helemaal klaar: een rotonde in de N322 tussen Dreumel en Heerewaarden. Maar er wordt nog gewerkt aan uiteenlopende wegen als de N336 (GIesbeek-Babberich), N830 (Gorinchem-Waardenburg), N304 (Apeldoorn-Ede) en N833 (Buurmalsen-Culemborg).

Fietsers

Borsboom: ,,Om de negen jaar wordt elke weg nauwkeurig onderzocht. Dan kijken we of er bij groot onderhoud misschien andere maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen meegenomen kunnen worden. Vooral fietsers, die in steeds grotere getale en vaak ook sneller op pad gaan, krijgen nu meer aandacht. We kiezen dus voor een structurele aanpak en reageren minder op Top-10 lijstjes. Maar we nemen alle informatie, ook uit verkeersonderzoeken, dan wel mee.’’