‘Het boek van Job’ van Annemarie Haverkamp genomineerd voor prijs van NPO: ‘pleidooi voor zachtaardigheid’

Column Kale Ries ‘Ik vrees dat ik zal bezwijken en vanwege sentimente­le redenen een beetje ongehoor­zaam ga zijn’

Het vuurwerkverbod in Nijmegen is best wel raar. Brave burgers die normaal gesproken keurig netjes tussen 31 december 12.00 uur 1 januari 01.00 uur ’s nachts hun legale vuurwerk afsteken, mogen dat niet meer doen.

15 december