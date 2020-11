Het dochtertje van Pieter Derks werd te vroeg geboren: ‘Het was heel intens’

Bobbie bracht haar eerste vijf maanden af en aan door in het Radboudumc. Derks is de mensen die werken in dat Nijmeegse ziekenhuis voor altijd dankbaar, maar ook dat de kennis over te vroeg geboren kinderen steeds beter wordt. Hij is speciaal voor ‘wereldprematurendag’ in het ziekenhuis om stichting All4Small te promoten. Die zamelt geld in voor onderzoek ten behoeve van te vroeg geboren kinderen.