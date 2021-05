Het doelpunt van NEC’er Bart van Rooij is lesstof voor leerlingen op het Citadel College

Voetballer Van Rooij (‘geen familie zover ik weet’) schoot NEC donderdag met een kanonskogel op voorsprong in de halve finale van de play-offs tegen Roda JC. Die goal leidde de klinkende 3-0 zege in. ,,Daar moet ik iets mee, dacht ik vanochtend toen ik op de fiets zat”, legt meester Van Rooij uit. ,,Het was een prachtige goal, een streep in de kruising. Daar kan je makkelijk een driehoek van maken, bedacht ik me.” En aangezien zijn leerlingen bezig zijn met goniometrie was voor Van Rooij één en één twee. De 25-jarige Nijmegenaar schatte de afstanden (wel erg globaal) in en tekende voor bij de opdracht een driehoek. Hij gebruikte daarbij niet de gebruikelijke A-, B- en C-hoeken. Nee, de hoeken van N, E en C. En dan ook nog in de kleuren rood, groen en zwart.

,,Het merendeel van de klas is NEC-supporter”, legt Van Rooij uit. ,,Natuurlijk heb ik voor de opdracht ook even een filmpje van het doelpunt laten zien. Zelfs de minst gemotiveerde leerlingen voor wiskunde waren plots enthousiast. Dat de uitkomst feitelijk niet klopte - na berekening met de stelling van Pythagoras was de goal meer dan 6 meter hoog - maakte de leerlingen niet uit.”



Met zijn ‘instapopdracht’ genoot docent Van Rooij na van de overwinning van zijn club een dag eerder. Hij, al twee jaar seizoenkaarthouder van NEC, was donderdag een van de 1500 supporters in De Goffert. ,,Het was heerlijk om samen met de vrienden de halve finale in het stadion te beleven.” Lachend: ,,De kinderen in de klas vinden me zelfs lijken op Bart van Rooij.”