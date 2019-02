Het echte leed van het bombardement van Nijmegen is nu te zien

video Goedkope webshops nekken FeestXpert: grootste feestwin­kel van Nijmegen sluit de deuren

7:02 NIJMEGEN - Nog één carnaval en dan sluit Bert Felling (63) definitief de deuren van zijn FeestXpert aan de Hertogstraat in Nijmegen. ‘Kapotgemaakt door de grote webshops als AliExpress’, ziet de Wamelse ondernemer geen andere keuze. De stekker nu eruit trekken is volgens hem de enige manier een faillissement voor te zijn. ,,Vreselijk is het. We werken keihard. Elke dag, soms bijna 24 uur. En dan zie je de zaak wegglijden. Een drama. Dit is één grote pijp ellende.’’