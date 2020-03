Het einde is nabij voor NEC-icoon Hans van Delft: ‘Mijn club gaat ten onder aan besluiteloosheid’

Hans van Delft (73) maakte naam als bikkelhard zakenman, Quote 500-lid en NEC-voorzitter – naar eigen zeggen de laatste met daadkracht. Hij is ernstig ziek, het einde is nabij. Toch gaat de situatie bij zijn club hem nog na aan het hart. ,,NEC is een stuurloos schip.’’

Zijn kenmerkende bromstem, die zo onbedaarlijk en genadeloos kon bulderen, heeft aan volume ingeboet. Zijn woorden niet aan duidelijkheid. Ondernemer Hans van Delft, 73 jaar. Zakenpionier in China. Later vastgoedman. Houder van de Zilveren Erepenning van Nijmegen, erevoorzitter van NEC, de Nijmeegse voetbalclub die hij in de periode 1997-2006 naar gouden tijden en Europees voetbal leidde.



Hij stelt dat NEC-suikeroom en Hema-eigenaar Marcel Boekhoorn onlangs tijdens een persoonlijk onderhoud een poging deed om Van Delfts aandelen over te nemen. ,,Maar zelfs hij had eigenlijk geen goed verhaal.” De aandelendeal, die Boekhoorn een grotere slagkracht binnen de club had moeten geven, zou om die reden zijn afgeketst.



Van Delft is ziek. Hij wordt niet meer beter. Het lijf van de Grote Dikke Leider, zoals hij door de harde kern van de NEC-supporters liefkozend wordt genoemd, is door kanker aangetast. De geest is echter nog scherp.

Hoe gaat het met u?

,,Klote. Er is geen zicht op herstel, uitsluitend op een iets langer leven. Over drie maanden hoop ik nog 74 te worden. Het is niet te zeggen. Het kan morgen over zijn of over een jaar.”