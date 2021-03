Het gemiddelde koophuis van Nederland is met 369.000 euro duurder dan ooit: ‘De markt is belachelijk lastig’

De verkoopprijzen gaan in heel het land door het dak. In februari was de gemiddelde verkoopprijs in Nederland 369.000 euro, een stijging van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het is de grootste stijging in 20 jaar. Doordat de rente laag blijft en er nog altijd een groot tekort aan woningen is, blijft afkoeling van de woningmarkt altijd uit.



Een van de effecten daarvan is een trek vanuit de Randstad naar het oosten. En dat heeft weer tot gevolg dat het ook in deze regio steeds moeilijker wordt een passende woning te vinden, zegt Makelaarsvereniging NVM.



Dat beeld wordt herkend in Nijmegen, waar de woningnood al een tijd aan de gang is en vooral starters amper aan de bak komen.



Een rijtjeshuis dat naar de 400.000 euro gaat

Wat krijg je dan voor die prijs van 369.000 euro in de stad aan de Waal? Als je Funda moet geloven is dit rijtjeshuis aan de Bredestraat 36 kansrijk. Zo’n 42 procent van de Nederlanders woont in een rijtjeshuis, dus ook wat dat betreft is het een goede doorsneewoning. De prijs ligt met 368.000 euro nét onder de landelijk gemiddelde koopsom van alle woningen.



Geld van ouders? Dan is de rest kansloos

,,Maar ga er maar vanuit dat de woning voor meer verkocht wordt’’, zegt makelaar Juliëtte van Anken. ,,De markt is echt belachelijk lastig, met zoveel kopers en zo weinig aanbod.’’



En dat gaat ten kostte van mensen met een net iets minder dikke portemonnee. ,,Ik heb net ook een appartement in Nijmegen verkocht. Daarvoor meldden zich dan jongeren die nét 225.000 kunnen financieren. Maar even later is er een werkend iemand die ook nog een ouder heeft met wat extra geld. En dan zijn die anderen opeens kansloos.’’