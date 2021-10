Het 'groene ijzer’ van gieterij NIJG stinkt, ‘ maar produceren in andere landen is veel slechter voor het milieu’

Ongeveer helft van plastic en blik in regio Nijmegen wordt niet gerecycled, maar gaat gewoon de oven in

23 oktober De helft van het verpakkingsmateriaal en blik dat in de regio Nijmegen bij het afval zit, kan niet hergebruikt worden en belandt in de verbrandingsoven. Veel streekbewoners deponeren nog steeds veel plastic bij het restafval in de tariefzak of de container, maar ook het spul dat wel gescheiden is afgeleverd blijkt vaak onbruikbaar.