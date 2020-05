‘Het hele huis werd door de wind in brokstukjes over de wijk heen geblazen’

update en video 100 man aan het werk in wijk; 30 buren ontplofte woning kunnen niet naar huis

13 mei NIJMEGEN - Bewoners van dertig huizen in de buurt van het huis in Hillekensacker in Nijmegen dat begin deze avond ontploft is, mogen niet terug naar huis. De bewoners zijn opgevangen in wijkcentrum De Brack en brengen de nacht waarschijnlijk in een hotel door.