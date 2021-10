Het hout en de kloof: hoe de discussie over de kachel mensen verdeelt (en wie dat kan oplossen)

Afvalcoa­ches van Dar boeken succes: veel minder verkeerd afval in groenbak

7:00 Er zat in de eerste helft van 2021 veel minder verkeerd afval in de gft-containers van de regio Nijmegen. Met de inzet van onder meer zeven afvalcoaches wist Dar in diverse Nijmeegse wijken en in het centrum van Malden het aantal ‘vervuilde’ groenbakken flink te laten dalen.