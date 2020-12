Het huis van Bas werd negen keer ‘aangereden’: trucks zijn nu niet meer welkom op Nijmeegse inrit

Patrouil­les tegen boobytraps op Nijmeegs mtb-pad: ‘De route saboteren is schandalig en gevaarlijk’

29 december NIJMEGEN - Spijkervallen zorgden met kerst voor een lekkebandenregen in het bos tussen Nijmegen en Groesbeek. Het is het zoveelste hoofdstuk in de soap rond het nieuwe mtb-pad. Fietsers én natuurbeschermers zijn boos. ,,Dit had veel erger kunnen aflopen.”