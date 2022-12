Het is nu definitief: Nijmegen krijgt een wolkenkrabber van 120 meter hoog

De energiecri­sis doet de band tussen de kerk en het Millingse popkoor definitief breken

MILLINGEN - Bijna vijftig jaar lang was koor Ap/Art verbonden aan de Sint-Antonius van Paduakerk in Millingen. De leden bouwden er als jongelingen in een kapel zelfs hun eigen bar. Door de energieprijzen zijn de laatste banden met de kerk nu doorgesneden.

30 november