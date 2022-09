Het is oké om met je handen te werken

Koning Wil­lem-Alexan­der uitgejouwd en uitgemaakt voor verrader in Nijmegen: ‘Protesten gaan wel weer voorbij’

NIJMEGEN - Koning Willem-Alexander is donderdag bij aankomst bij het Radboudumc in Nijmegen uitgejouwd door demonstranten en uitgemaakt voor verrader. Het is de derde keer in korte tijd. ‘Apart, maar het gaat vanzelf over.’

29 september