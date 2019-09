‘Het is wachten tot het mis gaat met bussen op de Nijmeegse Waalkade’

Horeca-ondernemers aan de Waalkade luidden afgelopen woensdag de noodklok in het Nijmeegse stadhuis. De vernieuwde kade heeft weliswaar de auto in de ban gedaan, een bataljon aan bussen is daarvoor in de plaats gekomen. Sinds twee maanden rijden de bussen niet meer over de Burchtstraat, maar en masse via de Waalkade.