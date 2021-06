Het kan weer: Zevenheuvelenloop gaat door en start inschrijving

Broedsei­zoen in volle gang, maar langs Maas-Waalkanaal wordt een bos gesloopt: ‘Deze lompheid verwacht je niet’

9 juni NIJMEGEN - Diepe verontwaardiging in de Nijmeegse wijk Zwanenveld. Midden in het broedseizoen is daar een half bos gekapt. Legaal, wordt gezegd. Of toch niet?