Het kleine beetje troost dat een mortuariumbedje en twee knuffelkonijntjes kunnen bieden

Atleten melden zich massaal aan voor olympische kwalifica­tie­wed­strijd in Nijmegen

22 mei NIJMEGEN – De Nijmeegse atletiekwedstrijd NGA (Next Generation Athletics) is overspoeld door aanmeldingen van over de hele wereld. 400 lopers willen meedoen aan het olympisch kwalificatie-evenement, terwijl er in deze coronatijden slechts plek is voor 250.