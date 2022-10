Het lastige aan Van Meijeren is dat een deel van zijn meningen hout snijdt. Maar pas op

Juwelier stopt er na 44 jaar mee: 'Ik wil gaan werken voor een baas’

NIJMEGEN - Het was een van de laatste binnen winkelcentrum Dukenburg. Ruim veertig jaar lang werden er sieraden gekocht en gerepareerd, maar na de kerstdagen sluiten de deuren van juwelier Engelen. Eigenaar Bob Engelen (53) droomt van een carrière in de IT. ,,Eigenlijk ben ik geen ondernemer, maar je rolt erin, hè.”

25 oktober