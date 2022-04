Het leek een afgesproken protest tegen de ontlezing

Nijmegen krijgt meldpunt voor studenten die in financiële nood komen door hogere energie­prij­zen

NIJMEGEN - Nijmeegse studenten die door de hogere energieprijzen in financiële problemen komen, kunnen vanaf nu terecht bij het online Meldpunt Energiearmoede. Doel is in kaart te brengen hoe groot de problemen rondom energiearmoede zijn onder studenten in Nijmegen.

