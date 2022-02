Het lijkt wel Vierdaagse in de Molenstraat: ‘Voor het eerst sinds tijden weer een enorm gevoel van vrijheid’

De Molenstraat in Nijmegen, even voor enen in de nacht naar zondag. Wie de coronajaren heeft gemist, zou denken dat zijn tijdmachine op de slotavond van de Vierdaagsefeesten is geland. Duizenden jongeren staan samengepakt op straat uitgelaten te schreeuwen, drinken, appen, zoenen. Politiemensen in hesjes speuren alert naar opkomende opstootjes en verdwijnen soms plots gealarmeerd in de massa. Evenementenbegeleiders hebben de straat afgesloten voor auto's, die er toch al niet door zouden kunnen komen.