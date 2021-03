Het lijkt wel zomer in Nijmegen: koud biertje op het Waalstrand en een duik voor een enkeling

VideoNIJMEGEN - Het is pas eind maart, maar deze dinsdagmiddag lijkt het op het Nijmeegse Waalstrand wel hartje zomer. Studenten zoeken verkoeling in de Waal, terwijl andere zonaanbidders het water gebruiken om hun biertjes koel te houden.

Het is om twee uur ‘s middags al volle bak op het strand naast de spoorbrug. De mensen lopen af en aan. Voornamelijk studenten liggen in het zand te genieten van de aankomende zomer. Een enkeling waagt zelfs een duik in het water.

Al lijkt dat nog best fris: de temperatuur van het water ligt volgens Rijkswaterstaat slechts tussen de 9 en 11 graden. Volgens de waaghalzen is het echter prima te doen: „Als je er meteen in een keer in duikt, voel je niks van die kou”, vertelt een zwemmer. „En als je uit het water komt, ben je zo weer opgedroogd.”

Zwembroek

Andere strandgangers vinden het water nog te koud, maar dat is volgens hen geen probleem. Een groep vrienden zet bijvoorbeeld hun flesjes bier in het water als koelhouder. „Die watertemperatuur is prima hoor, want nu zijn onze drankjes het lekkerst”, zegt Esteban Polman. Vriend Roel Weidgraaf zwom vorige week al een stukje, maar laat het vandaag afweten. „Ik heb m'n zwembroek vandaag niet bij me”, gebruikt hij als excuus.

Ook in de rest van de stad trekken Nijmegenaren erop uit om de eerste zonnestralen mee te pakken. In het Kronenburgerpark leggen veel mensen hun kleedje neer en bij de ijszaken staan lange rijen.

Volledig scherm Het Waalstrand bij Nijmegen. © DG