Het mag weer: banen zwemmen en naar de speeltuin, maar wat gaat er dan allemaal weer open?

COLUMN Een woe­de-uitbar­sting die ik ‘Etna’ heb gedoopt

8 mei Weet u het nog? Vorig jaar klapten we onder een strakblauwe lucht voor de zorgmedewerkers. We waren samen in ons leed. En zo rond mei 2020 dachten we dat we het ergste wel hadden gehad. De zomer kwam eraan, samen met een vaccin, en zo konden we de C-shit snel achter ons laten.