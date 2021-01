Het onbekende treindrama uit 1945: de zonen van de Nijmeegse stokers en hun emotionele zoektocht

De 75-jarige Wim Hendriks weet nog altijd niet precies hoe zijn vader is gestorven. Waren het de brandwonden? Of toch schotwonden? Een treinongeluk, hoorde hij als kind van zijn moeder. Zijn vader had vlak na de Tweede Wereldoorlog, in dienst van de Nederlandse Spoorwegen en in opdracht van het Militair Gezag, als stoker op een trein gezeten die net over de Duitse grens bij Goch, frontaal tegen een andere trein was gebotst.