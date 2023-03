Het ouder wordende brein: Kun je daar nog iets aan doen?

CDA-gedeputeer­de Limburg: ‘Stikstof­dead­line 2030 gaan we niet doen’

CDA-gedeputeerde in Limburg Madeleine van Toorenburg zegt niet te willen meewerken aan het doel van het kabinet om de stikstofuitstoot per 2030 te halveren. Daarmee gaat ze in tegen het beleid van de coalitie in Den Haag waar haar eigen partij CDA onderdeel van is. Ook denkt ze dat de stikstofuitstoot van boeren beter in samenwerking met boeren omlaag kan worden gebracht en dat uitkoop van agrarische bedrijven dan niet nodig is, zegt ze bij WNL Op Zondag.