Het ov-verkeer ligt morgen plat: Dit betekent het voor jou

Het onderwijs in deze regio en de Arnhemse voetbalclub Vitesse, die morgenavond in eigen huis een belangrijke wedstrijd speelt, verwachten verder echter geen problemen door de grote ov-staking morgen. De staking is dan ook geen reden om programma’s aan te passen.

Breng/Connexxion, Arriva en NS bieden geen zekerheid dat hun bussen of treinen morgen rijden. Ze waarschuwen reizigers dat er beperkt, of helemaal geen vervoer zal zijn. Meer kunnen ze er niet van zeggen, omdat het afwachten is hoeveel van hun personeelsleden morgen deelnemen aan de staking.

Pendelbussen voor Vitesse-fans

Ondanks de staking kan Vitesse ‘gewoon’ rekenen op de medewerking van samenwerkingspartner Breng/Connexxion. Die zet, net als anders, pendelbussen in vanaf station Arnhem Centraal, Velp-Zuid, Rijkerswoerd en Duiven. Vitesse-fans kunnen op vertoon hun seizoenkaart vanaf twee uur voor tot twee uur na de wedstrijd gratis gebruik maken van dit busvervoer.



Tegenstander FC Utrecht zet eigen bussen in voor zijn fans. Ook heeft de club het recht om met een beperkt aantal auto’s - enkele tientallen - af te reizen naar GelreDome.

#Radboudride

Wie aan de Radboud Universiteit studeert en colleges of tentamens heeft, kan onder de hashtag #radboudride proberen een lift te regelen. De universiteit roept mensen die een lift nodig hebben of er een aan willen bieden op om deze hashtag te gebruiken en zo vervoer te regelen. De tentamens en colleges gaan immers gewoon door. De oproep lijkt te werken: diverse automobilisten bieden zichzelf al aan via het sociale medium.



Voor de Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Christelijke Hogeschool Ede is de staking verder geen reden om het lesprogramma aan te passen. Colleges en tentamens gaan gewoon door. Studenten die verwachten in de problemen te komen door de staking, kunnen dat melden aan hun docent of - als ze daardoor een tentamen missen - de examencommissie.



De HAN meldt dat studenten geen nadelige gevolgen hoeven te ondervinden als gevolg van de staking. De Radboud Universiteit raadt studenten en medewerkers aan om elkaar te helpen aan een lift via de hashtag ‘radboudride’. Een blik op Twitter leert dat van dat advies nog niet veel gebruik wordt gemaakt.

Telefoon staat roodgloeiend

Ondertussen staat de telefoon bij taxibedrijven roodgloeiend. ,,Voor een rit om 7 uur morgenochtend hoef je niet meer te bellen”, zegt Arthur Sanders van het Nijmeegse taxibedrijf Sanders. Alle tien beschikbare taxi's en chauffeurs worden morgen ingezet om de vele aanvragen aan te kunnen.

Na de spits, rond 10 uur, wordt het rustiger. Als er dan iemand naar Schiphol gebracht wil worden, durft Sanders het wel aan. ,,We gaan nooit af op wat we dénken dat er kan gebeuren. We gaan gewoon en als dan blijkt dat het een groot drama is en iemand na drie uur nog niet op Schiphol is, nemen we niet nog een rit naar Schiphol aan.”

Wegverkeer